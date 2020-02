Emprenden egresados de CBTA

El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), plantel 256 ubicado en Pedro Escobedo, tiene casos de éxito de egresados que se convirtieron en emprendedores al desarrollar proyectos que originaron durante su periodo como estudiantes, refirió el subdirector académico, Vicente Castañeda Rodríguez.

Señaló que la escuela funciona como incubadora de proyectos, pues enseña los procesos, pero es responsabilidad de los jóvenes concretar, lo cual hacen al egresar, una vez que cumplieron la mayoría de edad.

“Como ejemplo, en semestres anteriores, muchachos hicieron plásticos con la fibra de mango, hicieron ventiladores artesanales, pay de zanahoria, productos light, la idea es que tengan la mentalidad emprendedora”.

Dijo que las autoridades educativas del plantel procuran dar seguimiento a los egresados y han encontrado que algunos buscan programas gubernamentales en los que presentan sus proyectos para obtener maquinaria o animales y convertirse en productores.

“Tenemos ex alumnos que ya son productores y se han hecho de su maquinaria y de sus animales participando en los Cader, donde meten su proyecto, parte de esa base que tienen la tomaron aquí en la escuela y esos muchachos ahora ya son productores, tal vez no tenían tractor y gestionaron un tractor, no tenían vacas y gestionaron vacas y así, son los casos de éxito que tenemos de los egresados”.