En 2022, 77 personas desaparecidas y no localizadas en Querétaro

Del 1 de enero al 9 de octubre de este año se han registrado un total de 77 personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Querétaro. Los dos municipios con mayor incidencia son la capital queretana y San Juan del Río, de acuerdo con estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Según datos de la plataforma, estos hechos se han presentado en 9 de los 18 municipios de la entidad, los cuales son Querétaro, San Juan del Río, Corregidora, El Marqués, Colón, Arroyo Seco, Tequisquiapan, Cadereyta de Montes y Peñamiller.

Las demarcaciones con mayor registro de personas desaparecidas y no localizadas son Querétaro con 47 casos, lo que representa el 61 por ciento de los hechos registrados; San Juan del Río con 11 personas en esta condición, Corregidora y El Marqués comparten cifras pues en cada uno de estos municipios ha habido seis casos; mientras tanto Colón y Tequisquiapan registran dos, respectivamente.

Según la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de las 77 personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Querétaro, 56 de ellas (el 72.73 por ciento) son identificadas como hombres, mientras que 21 (el 27.27 por ciento) son reconocidas como mujeres.

Asimismo, el informe señala que de los 77 casos registrados en Querétaro, siete de ellos están categorizadas como personas desaparecidas. De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares Y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una persona desaparecida es aquella “cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito”.

Por otra parte, 70 de los 77 casos registrados son categorizados como personas no localizadas. Según la ley antes referida, una persona no localizada es aquella “cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito”.