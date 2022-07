Inquieta a vecinos la presencia de motos

Desde hace dos meses se detectó la presencia de un grupo de motociclistas que recorre durante la madrugada las calles de la comunidad de Paso de Mata, dicha situación ha inquietado a la población de este lugar pues se desconocen los motivos de la presencia de este grupo, dio a conocer la autoridad auxiliar, Oscar Martínez Gachuzo.

Refirió que a través de cámara de video-vigilancia se detectó que alrededor de 15 motociclistas recorren de manera diaria las calles de la comunidad a partir de las 12:00 de la noche y hasta las 3:00 de la mañana. Asimismo, agregó que mediante los videos se ha observado que dichos vehículos no cuentan placas de circulación.

“En la noche tenemos un problema de muchas motos. Se ha detectado que algunas motos no traen placas, no traen tarjeta de circulación (…). De eso es lo que se quejan constantemente los vecinos, que pasan muchas motos en las madrugadas, por las calles. En realidad no sabemos qué anden haciendo en las noches, pero no deberían de andar en la noche recorriendo la comunidad”, comentó.

Local Palapas sufren vandalismo y robos

Señaló que debido a esta situación han solicitado apoyo de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM), obteniendo respuestas favorables, pues, aseguró, los elementos de esta corporación han acudido a la comunidad para realizar recorridos de vigilancia.

Disminución de robos

Martínez Gachuzo, detalló que los robos a casa-habitación en esta comunidad ha ido a la bajo, esto debido a los constantes recorridos de vigilancia que hacen los elementos de la SSPM. Asimismo, estimó que la disminución de este delito ha disminuido en hasta un 80 por ciento.

“(Los robos) ya se dieron a la baja, disminuyeron un 80 por ciento. Ahorita ya son robos menores, de que te robaron el cable de tierra del medidor, alguna llave de agua que estaba afuera de tu casa. Anteriormente ya era robo a casa-habitación pero pues hasta el momento, gracias a la vigilancia que nos dio la Secretaría de Seguridad, se logró disminuir”.

Finalmente, expresó que también ha disminuido el robo de cable de telefonía, el cual era una problemática que aquejaba a la comunidad.