En aumento perros callejeros en la zona centro

La proliferación de perros callejeros en algunas zonas de San Juan del Río es uno de los problemas que va en aumento a pesar de las medidas que se han tomado, tal es el caso de la calle Margaritas, ubicada en la colonia Centro, donde un grupo de estos animales se avizoran a diario e inclusive han atacado a mascotas de quienes ahí habitan, señalaron vecinos de este lugar, los cuales solicitaron omitir sus nombres.

Indicaron que la presencia de estos animales lleva varias semanas, situación que ha incomodado a los vecinos pues, afirmaron, representa un riesgo para la salud pública, toda vez que las cantidades de heces que se genera son considerables, lo que puede desencadenar una serie de infecciones, especialmente en menores de edad; además, dijeron, del olor fétido que esta produce.

“Pues aquí ya llevan varias semanas esos perros. Lo vemos un problema por el excremento que comienza a haber, son muchas las cantidades que hay ahorita. Lavamos las banquetas, pero al día siguiente es lo mismo, vuelve a haber excremento en todas partes (…). El mal olor que hay, pues es una parte solamente, lo que en verdad nos preocupa es que todo este excremento puede generar alguna enfermedad”, comentó uno de los vecinos.

Detallaron que lo anterior se une a los ataques contras algunas mascotas que se han registrado, pues aseguraron que algunos de los perros callejeros que permanecen en esta calle presentan actitudes agresivas, de manera que también existe la preocupación de que alguno de estos ataques pueda extenderse hacia personas, principalmente hacia menores de edad y personas de la tercera edad.

En ese sentido, mencionaron que es necesario ejecutar un plan integral de actuación para buscar disminuir la población de animales callejeros en la zona centro de San Juan del Río. Añadieron que en este deberían de contemplar la participación del Gobierno Municipal y de ciudadanía, sobre todo para concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas, pues, dijeron, es el punto de partida de esta problemática.

“Otra cosa que nos preocupa bastante son los ataques que ha habido, son a nuestras mascotas, sí, pero no sabemos si el día de mañana estos perros vayan a atacar a alguno de nosotros o a algún niño, eso sí sería un problema mayor, yo considero (…). Creo que hay que trabajar más en esta parte, he visto campañas de esterilización, pero me parece que hace falta hacer algo más, a lo mejor enfocado a los dueños, para que se hagan más responsable”, mencionó otro vecino.

Finalmente, de acuerdo con la Comisión de Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento, se estima que en el municipio de San Juan del Río hay 80 mil perros y gatos en situación de calle o abandono.