En San Juan, suman siete casos más de Covid-19

Durante el fin de semana se acumularon siete nuevos contagios de Covid-19 en el municipio de San Juan del Río con lo que ahora se tiene un registro de 143 casos, según Martina Pérez Rendón, directora de los Servicios de Salud en el estado de Querétaro, al agregar que se han acumulado 340 sospechosos durante este periodo de la pandemia.

Señaló que para el caso de Amealco de Bonfil, la estadística se mantiene con cinco casos confirmados y 20 sospechosos, en Pedro Escobedo el esquema cambió de modo que ahora se registraron 21 contagios y 48 sospechosos y para Tequisquiapan son 20 casos.

Comentó que lamentablemente se tiene un registro de 166 de defunciones de pacientes que se encontraban hospitalizados, y que ahora se contabilizan 140 casos de personas que están haciendo uso de los centros médicos, de los cuales 79 presentan un cuadro de gravedad.

TUBOS EN SAN JUAN

Al cuestionarla sobre las muestras de Covid-19 que se encontraron en la colonia Bosques de Banthí en esta demarcación, mencionó que lamentablemente no se logró detectar la procedencia del laboratorio donde salieron, y que finalmente se procedió a su destino final a depositarlos en residuos biológico- infecciosos en coordinación con Protección Civil.

“Una vez revisado el paquete no trae ningún rotulo y no se pudo identificar si era de algún laboratorio en particular, los tubos no venían rotulados, son tubos que como lo que hay de manera comercial, entonces no hubo más que hacer más que disponer de manera final de ellos”, informó la especialista.