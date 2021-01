En Tequisquiapan revisan que turistas porten cubrebocas

Con el objetivo de salvaguarda la integridad y la salud de la población, la Unidad Municipal de Protección Civil de Tequisquiapan, reforzó las acciones y medidas preventivas para disminuir los contagios por Covid-19 en la localidad, informó el director de la Unidad Municipal de Protección Civil de la demarcación, Hugo Arena Jácome.

Precisó que la estrategia implica recorridos a pie por parte de los elementos de dicha corporación municipal en las calles céntricas, lugares en donde se concentra mayormente el turismo los fines de semana, por ello, en dichos lugares se realizan inspecciones y exhortos ciudadanos para reducir los riesgos de contagio y propagación del virus.

“Hemos periódicamente los días viernes, sábados y domingos y se le exhorta al turismo a que porte el cubrebocas, sin embargo, es raro el negocio que no tiene instrucción de uso del cubrebocas, entonces, es raro encontrar gente sin cubrebocas, si hay gente despistada que no lo porta, pero es raro ver que no lo traigan”.

Calculó que los fines de semana se registran aproximadamente dos mil turistas, tomando en cuenta el viernes, sábado y domingo y los horarios de mayor aforo, son de las 15:00 a las 20:00 horas, lapsos que son aprovechados por los elementos de la dependencia para efectuar dichas labores.

Finalmente pidió a los visitantes acatar las medidas y disposiciones de seguridad sanitaria al llegar al lugar, a fin de evitar la propagación del virus, dado que el rumbo de la pandemia Covid-19 se mantiene activa y con mayor número de contagios.