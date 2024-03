Encabeza presidenta interina de San Juan del Río, honores con trabajadores

En su primer acto público, la presidenta municipal interina del municipio de San Juan del Río, Sandra Camacho Rojo encabezó los honores a la bandera en Centro Cívico, con la finalidad de instar a cada una de las dependencias a que sigan haciendo su trabajo y contribuir al desarrollo de la ciudad.

Señaló que es importante cada una de las áreas sigan comprometidas con lo que venían haciendo, al señalar que es fundamental su trabajo, al subrayar el desempeño de los regidores, secretarios, jefes de área, directores y coordinadores.

Elecciones 2024 Solicita licencia temporal Roberto Cabrera

"No se puede entender el servicio público sin trabajar, y no sé cuándo trabajar si no estamos preparados y concentrados para servir esta es la fórmula que garantiza el éxito de cualquier gobierno, esta es nuestra forma de trabajar es importante seguir la hoja de ruta de trabajo y que nadie se preocupe por la falta de algún servicio ".

Precisó que es importante que los sanjuanenses no se preocupen por la falta de algún servicio, razón por la que seguirán generando sinergia para que las colonias y comunidades sigan atendidas en algún tipo de petición o inconformidad.

Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

"Es importante mejorar en todos los sentidos y llegar todos los días acá está con la certeza y el deber cumplir. Somos parte de un todo y esa condición social es la que nunca debemos perder de vista, los servidores públicos no sabemos a la colectividad y debemos estar preparados siempre para enfrentar universidades y resolver los temas más complicados".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Añadió que, todos los servidores públicos están comprometidos en seguir sumando a la calidad de vida de los sanjuanenses para el beneficio común, razón por la que aprovechó para agradecer el respaldo del gabinete y de cada una de las áreas que conforman el Municipio.