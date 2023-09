Entregan bultos de avena forrajera a ganaderos sanjuanenses

Ganaderos del municipio de San Juan del Río recibieron apoyo de avena forrajera por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea), con la finalidad de garantizar el alimento para los animales en la localidad.

El evento estuvo encabezado por el titular de la dependencia estatal, Rosendo Anaya Aguilar quien acompañado del alcalde sanjuanense, Roberto Cabrera Valencia, aseguró que en este municipio se vieron beneficiados 233 ganaderos, quienes podrán preparar siembras de este tipo de semilla para los animales para los próximos meses.

Aseguró que durante esta entrega fueron dispersados 46 mil 600 kilogramos del grano, debido a la necesidad identificada en dicha localidad, por ello el interés del gobierno del estado por implementar estos programas a través de la Sedea.

Con esta entrega dijo que es el tercer apoyo que se da de manera emergente no solo a los campesinos si no a los ganaderos, a fin de que cuenten con menores afectaciones tras la falta de lluvias en el municipio sanjuanense.

“Este apoyo se da o surge justamente por una situación que lamentablemente estamos viviendo a nivel general que es por el tema de la sequía, por eso me da gusto el poder estar aquí y poder ser testigo de la entrega de este apoyo pero que obviamente viene como resultado de una sequía tan fuerte que hemos vivido y que obviamente lo que queremos es prepararnos para lo que viene”.

El funcionario comentó que estos programas para los campesinos y ganaderos han surgido dadas las condiciones adversas que se tienen en el campo queretano ante la falta de lluvias y por consecuencia agua en presas y bordos así como alimento, por ello la creación de dichos programas de ayuda.

Asimismo refirió que la semana pasada se firmó el convenio de colaboración que se tendrá entre la Sedea y el gobierno municipal de San Juan del Río, con el fin de impulsar más apoyos para el campo, para ello se prevé efectuar una inversión de 20 millones de pesos aproximadamente.

Al hacer uso de la palabra, el alcalde Roberto Carlos Cabrera Valencia, refirió que con este tipo de entregas se reafirma el apoyo para el campo por parte del gobierno del estado y municipal, en aras de concluir un 2023 con grandes resultados para el campo, por ello, la suma de esfuerzos con la Sedea para impulsar el programa “Concurrencia Contigo”, y beneficiar a un importante número de productores primarios.

“No estamos solos los sanjuanenses, son tiempos difíciles, no estoy hablando optimista como que no pasa nada, son tiempos tristes, son tiempos complicados, son tiempos secos, literalmente y no estamos solos esa es la parte bonita, la parte importante, ustedes siempre trabajan en equipo en cada ejido, en cada comunidad, se ponen de acuerdo y saben platicar”.