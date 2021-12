La aprobación del presupuesto de la Federación condicionó la viabilidad de la consulta popular sobre la revocación de mandato del presidente. La mayoría de MORENA en la Cámara de Diputados, avaló a ciegas la propuesta de presupuesto enviada por el Ejecutivo Federal y, sin el análisis más básico ni el razonamiento más elemental, aprobaron “castigar” al Instituto Nacional Electoral (INE) disminuyéndole 5,000 millones de pesos a su presupuesto. Desde aquel momento se le advirtió al oficialismo, con puntos y comas, que el recurso reducido era justo para la organización de la consulta popular que estaba en puerta y que ellos mismos impulsaban. Sencillamente no escucharon. ¿Por qué si MORENA y el presidente de la República impulsan la consulta sobre la revocación de mandato no quisieron presupuestar el recurso suficiente para su implementación? ¿Sabían que este ejercicio de participación ciudadana está condenado al fracaso y prefirieron obstaculizar su realización no asignándole los recursos mínimos para su organización? ¿Se trata de un “complot” de MORENA y sus aliados para culpar al INE del fracaso anticipado de su deformación de revocación? El reciente acuerdo del pleno del Consejo General del INE para aplazar de manera temporal la revocación de mandato del presidente por falta de presupuesto ha evidenciado el manejo político y perverso del oficialismo. El mejor ejemplo recae en el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien con una prontitud, determinación y euforia inusitada anunció acciones legales en contra del INE y sus integrantes ante tal medida acordada por el órgano electoral. El diputado de MORENA olvidó por completo que su actuación como presidente de la Mesa Directiva debe representar la pluralidad de la Cámara. No tomar partido. ¿Por qué no actuó de la misma forma ante el decretazo presidencial? ¿A caso el presidente de la Cámara responde unilateralmente al partido en el gobierno? ¿Y la separación de poderes? Diversos actores del gobierno han condenado la decisión del INE, pero lo único claro es que sin los recursos necesarios - que el mismo MORENA retiró al instituto electoral- no es posible organizar el proceso de revocación de mandato tal y como lo exige la legislación. La decisión del INE se encuentra apegada a sus atribuciones y como bien se ha dicho “nadie está obligado a lo imposible”; sin recursos suficientes es imposible realizar una consulta nacional adecuadamente. La revocación de mandato fue un capricho costoso del presidente que ha trastocado y falseado al promocionarlo como un ejercicio de ratificación que no existe en la Constitución, engaña así flagrantemente a los mexicanos. Un proceso desvirtuado, sin recursos para su implementación y con graves fallas en la recolección de firmas que le dan origen, son sin duda la crónica de un fracaso anunciado.





*Diputado Federal PAN