Escasea mano de obra para la construcción

Actualmente, el sector de la construcción en el municipio de San Juan del Río padece de una escasez en la mano de obra, esto debido a que muchas personas que se dedican a esta actividad salen a otros estados o migran hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, dio a conocer el presidente del Colegio de Arquitectos de San Juan del Río, Fidel Garduño Gómez.

Refirió que la falta de trabajadores de la construcción se presenta en lo relacionado con la mano de obra calificada y ayudantes. Explicó que la escasez de personas para desarrollar estas tareas ha provocado que contratistas tengan que pugnar para captar al talento que se encuentra disponible en el municipio, lo que a su vez provoca un incremento en los sueldos de estos puestos.

“No hay mano de obra disponible. No hay mano de obra calificada, todos nos andamos ahí arrebatando a la gente porque no hay. Igualmente, hablando de un perfil laboral de ayudantes, tampoco ya no hay. Y si los hay, están muy peleados y los salarios están muy por encima de lo que en un momento dado pudieras pensar (…). Algunos se fueron por el sueño americano, otros prefirieron trasladarse a otras partes del país”, comentó.

Reiteró que esta situación ha obligado a contratistas a ajustar los sueldos de los trabajadores, a fin de retener a las personas en sus respectivos proyectos. Explicó que actualmente el sueldo para un oficial de albañilería va de los 3 mil 500 a 4 mil pesos a la semana. Mientras que el salario para un ayudante puede oscilar entre los 2 mil y 2 mil 500 pesos a la semana.

Sin embargo, detalló que si bien se busca elevar los sueldos de la mano de obra, en algunas ocasiones esto resulta en vano, toda vez que los trabajadores reciben mejores ofertas de otras partes del país e inclusive de otros municipios del estado, tal como la capital queretana. Insistió en que esto ha sido una problemática para el sector de la construcción, quien tiene que buscar estrategias para continuar con los proyectos que se ejecutan.

“Yo creo que esto no nada más está pasando en el municipio, sino a nivel nacional. Con las inversiones que está haciendo el gobierno en las diferentes obras, pues la gente busca ganar mejor y entonces se va a donde mejor le paguen. Por ejemplo, si yo tengo una obra en San Juan y pago lo que yo decía; y luego viene alguien de Querétaro y le ofrece más, pues va se van a ir, van a dejar el trabajo de aquí. Y es entendible porque van a buscar el beneficio para su familia”, dijo.