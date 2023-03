Ex empleados de JAPAM se manifestaron

Jubilados, pensionados y viudas de ex empleados de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) acudieron al mediodía del jueves a las instalaciones de la dependencia para llevar a cabo una manifestación pacífica y exigir soluciones a los retrasos de pagos, el descuento del ISR en finiquitos que se realizó en algunos casos, la cobertura de gastos médicos y un incremento salarial que no se dio.

De acuerdo con, Víctor Manuel Velázquez Ruiz, jubilado de JAPAM y representantes de sus compañeros, indicó que las personas afectadas por las situaciones antes mencionadas ascienden a alrededor de 90, las cuales son originarias de diferentes zonas de San Juan del Río.

Respecto al retraso en pagos, aseguró que la principal exigencia es que se deposité el pago antes del mediodía, toda vez que la actual administración de la JAPAM le ha estado pagando horas después de los que en años anteriores se presentaba. Refirió que una de las peticiones es establecer por escrito que dicho pago se efectúe antes del mediodía para que no se presenten ningún inconveniente.

“Metimos un oficio que se nos pague antes de mediodía. Esta administración es la única que nos ha estado pagando ya a las 12, 1, 2, 3, 3 y media de la tarde, cuando otras administraciones nos pagan hasta un día antes o temprano. Ese es uno de los motivos y lo queremos que sea por escrito ya para no tener ningún problema con algunas otras administraciones”, comentó.

Destacó que desde el inicio de la actual administración, el retraso de los pagos se ha presentado, de manera que, dijo, llevan un año y medio en dicha situación por lo que solicitan pronta respuesta a esta solicitud para que el pago mensual que reciben sea depositado a tiempo a cada uno de los afectados.

Por otra parte, afirmó que otro de los problemas es que a algunas personas les fue descontado el ISR del finiquito, lo cual no era posible de acuerdo a un convenio que se tiene con la JAPAM.

Asimismo, aseguró que son dos los casos donde no se han cubierto gastos médicos a ex empleados de este organismo. Explicó que en uno de ellos, la persona involucrada ingresó la documentación correspondientes para que le reembolsarán los gastos generados, pero hasta la fecha no ha tenido respuesta para dicho reembolso que asciende a cerca 22 mil pesos. “A los que no cuentan con seguro social, tenemos que pagar por nuestra cuenta primero y ay después pedimos el reembolso y no quieren pagar”, dijo.

Finalmente, sobre las viudas de ex empleados de la JAPAM, aseveró que estas no han recibido el incremento salarial correspondiente a cada año, el cual es de mil pesos. Aunque no especificó el total de mujeres en esta situación, dijo que es una de las exigencias principales del grupo que se dirigió a las instalaciones de la JAPAM en la zona centro de la ciudad.