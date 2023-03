Exigen vecinos designación de autoridad auxiliar

Desde noviembre del año pasado, las Subdelegación Municipal de Santa Isabel El Coto, en San Juan del Río, quedó acéfala, situación que ha perjudicado a los habitantes de esta comunidad pues no hay una autoridad auxiliar que atienda las necesidades primordiales que se presentan en este lugar, afirmaron vecinos quienes por temor a represalias decidieron omitir sus nombres.

Aseguraron que a partir de la renuncia del otrora subdelegado municipal, ocurrida en noviembre de 2022, hasta la fecha no se ha designado una autoridad auxiliar que intermedie para resolver los problemas que se han presentado en la comunidad.

Añadió que durante este periodo que no ha existido encargado de la Subdelegación Municipal, el cual se extiende a poco más de cuatro meses, la comunidad ha presentado problemas en el servicio de recolección de basura, desabasto de agua potable y en el suministro de energía eléctrica, algunos de los cuales hasta la fecha aún no se resuelven.

“No tenemos subdelegado desde noviembre. En noviembre renunció la persona que estaba encargada de la subdelegación y hasta la fecha no han designado a nadie (…). Parece que el gobierno nos dejó en el abandono, desde que se fue el subdelegado le hemos batallado mucho con la recolección de basura, con el agua y con la luz. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Si no tenemos subdelegado no existimos o qué? Ya estamos cansado, ya van cuatro meses y los problemas aquí siguen”, comentó un vecino de este sitio.

Aseveraron que, ante esta situación, a partir de diciembre algunos pobladores se han acercado a la Subdelegación Municipal de El Coto para solicitar apoyo, esto con el propósito de buscar las vías que atiendan cada uno de os problemas que se han presentado en la comunidad. En ese sentido, reconocieron que han recibido ayuda en algunos aspectos. No obstante, dijeron, en otros asuntos ha habido imposibilidad al tratarse de comunidades totalmente diferentes.

Puntualizaron que aunado a la falta de servicios, la comunidad también se ha quedado sin la presencia de la policía municipal desde hace varios meses y recordaron que para evitar incidencias delictivas, algunos vecinos han optado por realizar recorridos en las calles para tener vigilancia en la localidad. Agregaron que aunado a lo anterior en el sitio se carece de obras públicas, las cuales al no tener autoridad auxiliar no pueden ser gestionadas ante el Gobierno Municipal.

“Ahorita estos meses hemos ido con la subdelegada de El Coto, ella no ha hecho el favor de ayudarnos en algunas cosas, pero también entendemos que en otras no se puede porque como nos han dicho no tiene la autorización de firmarnos un papel o darnos algún permiso, porque eso no les corresponde y tienen razón, para eso deberíamos tener a nuestro subdelegado, pero hasta el día de hoy no tenemos a nadie”, declaró una lugareña.