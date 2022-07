Explotación laboral a centroamericanos

Auto lavados de San Juan del Río son los sitios en donde frecuentemente se emplean los migrantes de Centroamérica, con bajos salarios y sin prestaciones, derivado del estatus legal que la mayoría tiene en el país.

Así lo refirió la regidora de la Comisión de Trabajadores Migrantes del municipio sanjuanense, Fabiola Pérez Valenzuela, quien mencionó que se ha identificado que integrantes de este sector poblacional, recurren a empleos de este tipo situados en la colonia San Rafael, debido a su estatus legal que mantienen a su paso por la demarcación.

“Son utilizados para trabajar de manera ilegal, todo esto te conlleva a cosas, no es que el trabajador sea hondureño y no pueda trabajar o guatemalteco y no pueda trabajar, sino que además la paga que le dan, es una explotación, es como un círculo vicioso, en el que lamentablemente como autoridad municipal no podemos intervenir en el tema de la deportación porque también no estamos buscando como tal”.

Indicó que en el caso de la Comisión de Trabajadores Migrantes, se busca acercar asesoría y orientación a los integrantes de este sector, a fin de que puedan permanecer de forma legal en el país y con ello evitar que sean explotados laboralmente.

Atribuyó a que se emplean con mayor facilidad en los auto lavados de la colonia San Rafael porque además es una de las zonas en las cuales transitan los vagones del tren de carga, motivo por el cual, optan por buscar empleos eventuales para continuar con su viaje.

Finalmente comentó que se espera continuar orientado a quien así lo requiera para legalizar su estadía en el país, en esta caso, transitar de forma legal por el territorio mexicano sin ser empleados en donde reciban mala paga y horarios excesivos.