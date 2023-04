Falta de médico en Casa de Salud de Palmillas 

Desde hace 12 años la Casa de Salud ubicado en la comunidad de Palmillas, en San Juan del Río, no cuenta con médico, lo que ha obligado a que las personas que habitan en este lugar se trasladen hasta la localidad vecina de Paso de Mata para recibir atención médica, dio a conocer el subdelegado municipal de este sitio, Norberto Olguín Romero.

Refirió que la falta de médico en la comunidad no ha permitido que el Casa de Salud funcione al cien por ciento, a pesar de que cuanta con la infraestructura para ello. Detalló que cuando se realizan jornadas de vacunación, personal que labora en el Centro de Salud ubicado en la comunidad de Paso de Mata se traslada hasta Palmillas para aplicar las dosis a los diferentes sectores de la población.

“No tenemos médico desde hace 12 años. Pues ahorita nada más vienen las de Paso de Mata cuando hay que poner vacunas, por ejemplo, las de la influenza, alguna otra vacuna a los niños o por ejemplo ahorita que están poniendo las vacunas antirrábicas. (Las personas) acuden al Centro de Salud de Paso de Mata”, comentó.

En sentido, refirió que cuando las personas de la comunidad necesitan de alguna atención médica básica se trasladan hasta la localidad vecina y en casos de atención médica urgente o especializada hasta la cabecera municipal de San Juan del Río. Sobre las atenciones que las y los habitantes de Palmillas tienen en Paso de Mata, dijo que estas se dan sin ningún contratiempo.

Frente a esta situación, puntualizó que se han hecho las gestiones correspondientes ante la Jurisdicción Sanitaria para solicitar la llega de un médico a la Casa de Salud de la comunidad. Sin embargo, afirmó no se ha obtenido una respuesta favorable a estas peticiones. Incluso, dijo, se ha hecho la misma petición al presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, pero tampoco que han encontrado resultados por esta vía.

“Fíjate que hemos estado gestionando con la Jurisdicción Sanitaria esto y nomás no, no hay respuesta a la petición. Se le ha hecho también al presidente, pero está tan atareado que no puede con todas las situaciones. Todos nos vamos sobre él pidiendo, pero no se puede”, mencionó.

Refirió que durante el primer bimestre de 2022 fue cuando ingresó el último documento para solicitar la presencia de un médico en la comunidad, desde entonces, aseguró, no ha habido ninguna respuesta. Además, estimó que en todo el municipio existen cerca de 85 Casas y Centros de Salud, de los cuales solo 17 de ellos operan.

“Ha de haber sido como en enero o febrero del año pasado, porque yo tomé el cargo en 2021, en diciembre y luego, luego hice esa petición, pero no he tenido respuesta todavía. O sea, me dicen que no hay ahorita todavía ningún médico para que puedan enviar a la comunidad y así estamos todas las comunidades”, concluyó.