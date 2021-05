Falta de obra tiene en crisis a transporte materialista

El 90 por ciento de unidades del transporte de carga materialista del municipio, se encuentran detenidas por la falta de obra pública y privada, sector del que dependen los empleos de los transportistas, apuntó el secretario general de la Coalición de Camioneros de San Juan del Río, Alberto Álvarez Franco.

Desde el año pasado este sector empezó a registrar poco trabajo como secuela de la pandemia, y aunque en este 2021, se tenía considerado que sería mejor, de poco ha sido, ya que a la fecha no hay obra pública ni privada en ejecución, provocando que con ello, solo 315 de las 350 unidades que se tienen en el transporte de carga materialista, se encuentren con trabajo.

Aunque en enero las actividades del sector registraron un repunte, en marzo nuevamente disminuyeron por el término de su contratación en la obra carretera de la autopista 57 a la altura del municipio sanjuanense, de ahí a la fecha no se ha tenido una mejora al respecto, por lo que afirmó que se espera concluir un 2021 con mejores resultados.

“Tenemos el 90 por ciento de camiones parados, estamos trabajando solo el 10 por ciento aproximadamente, es porque no hay trabajo, no hay obras, las obras de la autopista ya se terminaron para nosotros, estábamos trabajando ahí el 40 por ciento de las unidades, ya lo que hay ya no lo tenemos nosotros”.

El dirigente comentó que las esperanzas de que este sector repunte en sus actividades durante el primer bimestre del 2021 son nulas, ya que ante el cambio de gobierno tanto municipal como estatal, provocará primeramente una nueva programación la cual se prevé que apenas en el 2022 empiece a ejecutarse.