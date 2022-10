Falta transporte para los alumnos de UTSJR

El servicio de transporte público es una materia pendiente que se debe resolver, pues las condiciones actuales de sus operaciones afectan a estudiantes, especialmente a aquellos que provienen de comunidades alejadas de la cabecera municipal, afirmó Antonio, un alumno originario de Puerta de Palmillas y que asiste a la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR).

Señaló que el principal problema del servicio, es el relacionado a los horarios, toda vez que estos son reducidos. Explicó que la última unidad que va hacia Puerta de Palmillas, sale a las 20:30 horas de la zona del transporte suburbano de 5 de mayo, situación que afecta a los estudiantes cuyas clases culmina a las 21:00 o 22:00 horas en el caso de la UTSJR.

En ese sentido, refirió que una vez culminadas sus clases, la única opción que existe para trasladarse a la comunidad donde habita, es la unidad de transporte público hacia Cazadero que pasa a las 23:00 horas sobre Av. Paseo Central. En dado caso de no tomar dicha unidad, dijo, es necesario recurrir a otras opciones, las cuales resultan más costosas.

Puntualizó que tal situación deriva en que los alumnos tengan que gastar en medios de transporte como taxis o taxis ejecutivos, cuyas tarifas rondan los 250 pesos en la noche. Asimismo, indicó que este gasto representa un impacto directo a su economía, pues dentro de las materias que cursa es necesario la compra de materiales, aunado a los gastos básicos como el de la alimentación.

“A veces cuando ya no alcanzamos el camión pues nos juntamos unos compañeros que van a Cazadero y pagamos un taxi, pero estas de acuerdo que pagar un taxi en la noche te sale dos o tres veces más caro de lo que te sale normal. Tú no puedes darte el lujo de diario pagar un taxi o un Uber hasta allá. Aunque hay esa facilidad de la aplicación y del servicio, no vas a estar pagando 250 o más cada que no alcanzas el camión”, comentó.

Asimismo, detalló que otro tema que es necesario atender es el relacionado a las rutas que se dirigen a la UTSJR pues, afirmó, las unidades se ven saturadas provocando que varios estudiantes no puedan acceder al servicio, lo que a su vez ocasiona retardos en algunas de las clases a las que asisten.

“Entre dos y tres de la tarde todo el sistema está completamente saturado, a más no poder. Entonces pues eso nos provoca una, que no podamos abordar los camiones y dos que lleguemos tarde a nuestras clases (…). Este tema está un poco descuidado y hasta que no hacemos quejas o alzamos la voz de manera evidente no se hace nada. Ojalá que sí se haga algo porque como decía, afecta a muchos estudiantes que venimos de lejos”, concluyó.