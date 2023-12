Familias sin agua desde hace 6 días en el Barrio de la Cruz

Más de 150 familias del Barrio de la Cruz, en San Juan del Río, llevan 6 días sin el servicio de agua potable, situación que ha acarreado consigo múltiples problemas. A pesar de que se han hecho los reportes correspondientes a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), no se ha restablecido el suministro del líquido, afirmaron vecinos de esta localidad quienes decidieron omitir sus nombres.

Refirieron que el problema inició la noche del viernes pasado, cuando la corriente de agua disminuyó drásticamente, agregando que para el mediodía del sábado 23 de diciembre el suministro del líquido se había detenido por completo. Aseguraron que esta situación se presenta en el sector conocido como Unidad Popular El Milagrito, afectando a más de 150 familias.

Puntualizaron que desde el fin de semana se han realizado los reportes correspondientes ante la JAPAM y aunque personal del organismo ha visitado la zona, sostuvieron hasta la fecha no se ha restaurado el servicio de agua potable.

“Ya pasaron 6 días y carecemos del agua, ya no tenemos agua en los tinacos. No hay nada de agua, todo mundo anda desesperado porque ya van varios días que no tenemos agua y tampoco tenemos una solución de JAPAM, nos comentan que las válvulas estaban cerradas, otros nos dicen que no, a los vecinos que han reportado les dicen otra cosa. O sea, no tenemos solución alguna, ya está el reporte, pero no tenemos ninguna respuesta”, comentó una vecina del sitio.

Manifestaron que si bien algunas familias tenían almacenado el líquido en tinacos, este se terminó, lo que ha orillado a varias personas a comprar garrafones de agua para realizar sus actividades como lavar ropa, trastes, realizar el aseo en sus casas e incluso bañarse. Agregaron que ante la demanda de garrafones, algunas tiendas han subido el precio de estos productos.

Agregaron que ante la falta de respuesta, se ha solicitado el apoyo de la autoridad auxiliar del Barrio de la Cruz, a fin de que a través de su figura también se hagan los reportes correspondientes. Detallaron que otras zonas que sufren este problema son las calles Las Rosas, Roble, Privada Durazno y Nogales. Asimismo, reiteraron el llamado para que la JAPAM atienda la situación de manera urgente.

“Ya hasta hablamos con el delegado de la comunidad para que nos apoye para que él también haga los reportes, porque la verdad es que es una situación bastante compleja. Yo creo que todos los vecinos de esta zona vamos bien en los pagos con la JAPAM y no se nos hace justo que ya llevemos tantos días sin agua y no haya ninguna respuesta. Estamos desesperados y molestos, no se pueden dar estas situaciones, no nos pueden tener así”, indicó otra lugareña.