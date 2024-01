Filas y caos en el último día para obtener el INE

Largas filas se registraron en el Módulo de Atención Ciudadana de Instituto Nacional Electoral (INE) de San Juan del Río, lo anterior debido al último día para tramitar la credencial de elector. Fue durante la mañana y pasado el mediodía del lunes cuando decenas de personas permanecieron formadas por horas para obtener la identificación oficial que expide este organismo.

De acuerdo con ciudadanos en el sitio, desde que antes de que abrieran las oficinas del INE ya había personas formadas a la espera de ser los primeros en realizar sus respectivos trámites para obtener la credencial de elector. Tal es el caso de Carolina, quien llegó antes de las 8:00 horas y se encontró con una larga fila de personas que también buscaban hacer el proceso.

Local Vence plazo para tramitar la credencial de elector

“Se supone que el módulo lo abren de las ocho de la mañana, yo llegué un poco antes de la hora y encontré ya bastante gente formada. No tuve más opción que hacer fila y esperar (…). La verdad creo que sí fue error mío. Como buena mexicana pues lo dejé pasar, lo estuve aplazando y ya en el último día se me ocurrió ir a tramitarla. El proceso fue sin inconvenientes, pero lo malo fue la fila; yo no pasé tan tarde, pero cuando salí, la gente formada ya era mucha más”, relató.

De acuerdo con información del INE, el 22 de enero es el último día para tramitar la credencial para votar, no obstante, señaló que personal que labora en los Módulos de Atención Ciudadana atenderá a toda la ciudadanía que cumpla los requisitos y se encuentre en la fila hasta las 24:00 horas. Destacó que el objetivo es que el mayor número de personas tuvieran la oportunidad de contar con su mica y participar en la Jornada Electoral que se celebrará el próximo 2 de junio.

Asimismo, destacó que, a partir del 23 de enero, el módulo permanecerá inhabilitado para este tipo de trámites y volverá a sus funciones hasta que hayan transcurridos las elecciones. Además, según el vocal Ejecutivo del INE en San Juan del Río, Luis Roberto Lagunes Gómez, se prevé que se únicamente existan trámites para reposición por robo o extravió teniendo como fecha límite hasta el día 8 de febrero.

Agregó, que los ciudadanos podrán recoger su identificación oficial hasta el 14 de marzo y posteriormente solo realizarán impresiones de la mica hasta el 20 de mayo.