Ganado en riesgo por sequía

El problema de la sequía que se vive en el estado de Querétaro, ha traído consigo severas consecuencias que habrán de complicarse en los próximos meses, pues ya se tienen bajas de cabeza de ganado bovino por esta causa en municipios serranos y se estima que San Juan del Río enfrente el riesgo de muerte de animales en breve.

Así lo dio a conocer el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco, quien afirmó que en la Sierra queretana se registraron las primeras cuatro muertes de animales por la falta de agua, por ello, advirtió que, en caso de no contar con disponibilidad de agua, lo mismo podría ocurrir en San Juan del Río y los demás municipios.

“El estiaje esta muy fuerte, los calores son cada vez más fuertes, ya debemos de empezar a detonar los programas a la voz de ya, ya no podemos esperar, me han reportado cuatro bajas de ganado por sequia en la Sierra de Querétaro, yo estoy seguro que si no empezamos ya con los programas para los viajes de agua principalmente, vamos a empezar a tener bajas principalmente del ganado considerablemente”.

Afirmó que la UGRQ apoya a medida de sus posibilidades, sin embargo, es insuficiente, dado que se requieren varias pipas para abastecer de agua a las cabezas de ganado ubicadas en varios sitios del estado, sobre todo aquellos puntos en donde no se cuenta con el recurso natural.

Con este tipo de apoyos aseguró que se trata de aminorar los estragos entre los animales en lo que comienza el periodo de lluvias, mismas que se espera se registren de manera puntual, con la finalidad de que no haya perdidas entre el sector pecuario por esta causa.