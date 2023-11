Ganaré encuesta interna: Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo, virtual aspirante al senado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que la encuesta que se haga de manera interna para este cargo de elección popular, él la ganara, esto de la mano de la coalición con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

Lo anterior, luego de que apenas se diera a conocer una supuesta filtración de cómo estarían quedando las fórmulas tanto por los partidos como por la paridad de género, a lo que, el aspirante mencionó que en efecto deben hacerse algunas revisiones y que nada está definido aún.

Local Comités de Morena van por defensa de 4T

No obstante, también señaló que, cuando se llegue el momento de las encuesta definitiva en lo interno, él está seguro de que va a abanderar el proyecto para este cargo, desde donde dijo estará velando por el pueblo de México, sobre todo de su natal San Juan del Río.

“Nosotros vamos a ganar la encuesta de parte de Morena, no hay nada definido aún, pero estamos seguros que ganaremos la encuesta y por lo tanto seremos postulados por la coalición, insisto es un siglado nadamas, pero no significa nada, hasta que no tengamos los resultados de la encuesta”.

Es por ello que, mencionó que los encuentros que ha tenido con la población, le han servido de gran manera, no solo para seguir buscando la unidad, sino para que, las personas le indiquen sobre las deudas que los gobiernos han ido dejando, y con ello se formulen los proyectos para cuando se acerque la época electoral.

De esta manera, el morenista dejó en claro que los comités que se han venido conformando en San Juan del Río y otros municipios servirán para blindar las elecciones con un ejército de personas que buscan un cambio hacia la cuarta transformación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Van a ser 16 estados encabezados por hombres, 16 por mujeres y es algo que no se ha decidido, se está discutiendo el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para establecer las acciones afirmativas y después de ello vendrá la distribución para cumplir con el principio de paridad, lo importante va a ser después de enero”.

Nieto Castillo sostuvo que, el pan es ir por San Juan del Río, Tequisquiapan, Cadereyta, por el senado y desde luego, por la presidencia de la República con Claudia Sheinbaum.