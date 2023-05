Gestionan construcción de la delegación municipal de Cerro Gordo

Unas de las solicitudes que se ha ingresado a la actual Administración Pública es la relacionada con la construcción de las instalaciones que alberguen la Delegación Municipal de Cerro Gordo, toda vez que hoy por hoy no existe un espacio en donde puedan atender a los vecinos de esta y otras comunidades, dio a conocer la autoridad auxiliar de este sitio, Juan Manuel García Galván.

Refirió que al no contar con un espacio propio, la atención de la ciudadanía se lleva a cabo en domicilios particulares o en algún otro lugar que no es funcional. Dijo que esto ha generado algunas complicaciones en el desarrollo de algunas actividades, espacialmente cursos y talleres que se llevan a la localidad, pues no hay espacio suficiente para alojar a las personas que asisten.

Local A punto de culminar rehabilitación de calle en Cerro Gordo

Agregó que el proyecto que se ha propuesto contempla la construcción de una oficina y un salón de usos múltiples, infraestructura que sería suficiente para realizar algunas tareas. Además, agregó que ya se cuenta con un terreno en donde puede ser edificado este espacio.

“Metimos un oficio que ingresamos directamente al presidente municipal, donde solicitamos la construcción de una delegación, porque no tenemos oficina como tal para la delegación. Entonces, se nos complica a veces dar un curso porque tampoco tenemos un espacio. Ya tenemos un diseño, estamos pidiendo una delegación, pero que la delegación cuente con un salón de usos múltiples”, comentó.

Refirió que actualmente la atención a personas se realiza en un domicilio particular que fue acondicionado como oficina. Asimismo, señaló que en ocasiones se solicita el permiso correspondiente para llevar a cabo actividades en la Casa de Salud y la Casa Ejidal, dado que son lugares son amplios.

Puntualizó que la Delegación Municipal de Cerro Gordo atiende a comunidades como El Sitio, Rancho de Enmedio, Banthí, Paseos de Xhosda, así como a colonias que se encuentran en los alrededores de esta localidad ubicada en la zona oriente del municipio.

“Ahorita habilitamos un espacio para tener una oficina y atender a la gente, que sea algo digno para que la gente se sienta cómoda (…). Cuando se hacen talleres y cursos, pues también se dan en este espacio. Cuando podemos meterlos en la Casa de Salud, pues las metemos ahí, o algunas en la Casa Ejidal; pero cuando no se puede en esos espacios porque chocan los horarios con otras actividades, pues la traemos a la pequeña oficina que tenemos”, mencionó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, expresó que dicha solicitud fue ingresa hace más de 6 meses a las instancias correspondientes. No obstante, aseveró, hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta para ella.