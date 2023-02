Habitantes de Laguna de Lourdes denuncian tiraderos clandestinos 

Un sector del establo de vacas lecheras ubicado en la entrada de Laguna de Lourdes está siendo utilizado por personal de este espacio como tiradero clandestino. Inclusive se ha detectado que en dicho lugar han depositado algunos animales muertos, lo que genera olores fétidos en la zona y un riesgo a la salud de quienes transitan por el sitio, afirmaron vecinos de dicha localidad, quienes decidieron mantener en reserva sus nombres por temor a represalias.

Aseguraron que en días pasado detectaron que vacas muertas estaban siendo tiradas a la intemperie en una parte de los terrenos que albergan a este establo, específicamente a un costado del camino de terracería conocido entre los lugareños como “La calzada”, a la altura de un puente vehicular que va a la comunidad de San Germán.

Local Detectan otro tiradero clandestino en Casa Blanca

Apuntaron que esta situación es preocupante, ya que por este camino transitan a diario decenas de personas, toda vez que es una vía concurrida por quienes se dirigen a trabajar en los sembradíos que se encuentran ubicados en estas zonas o por aquellas personas que salen a practicar deporte.

“Pues nos dimos cuenta hace unos días, como a principios de semana. Íbamos pasando mi esposa y yo por este lugar cuando vimos que había unas vacas tiradas a la intemperie. Alcanzamos a ver que eran tres animales y pues se nos hizo muy mal eso porque por ahí pasa mucha gente(…). Creemos que esto pues puede ocasionar un foco de infección y la verdad si es muy preocupante”, comentó un vecino de la localidad.

Aseveraron que si bien este problema se presenta dentro de propiedad privada, esto no le otorga derechos a los responsables del establo de generar un tiradero clandestino, pues al encontrarse en las inmediaciones de un camino, esto afecta a quienes de manera diaria transitan por este sitio.

Local Denuncian tiradero ilegal de basura en Casa Blanca

“Pues sí, es propiedad privada y lo que quieran, pero no se nos hace justo que tiren sus animales por donde pasa la gente. Ese tiradero nos afecta a nosotros, nosotros que diario pasamos por ahí, a ellos no porque les queda lejos, no tienen a aguantarse la peste”, dijo una mujer de la comunidad.

Asimismo, mencionaron que otro tiradero clandestino se ha detectado en el río que se encuentra en este lugar. Aseguraron que en este sitio se observan cantidades considerables de excremento de vaca, lo cual, apuntaron, además de ser un foco de infección, también daña el medio ambiente.

“Pasando el puente, a mano izquierda, está el tiradero de lo que es el excremento de las vacas. De hecho, toda esa parte del río está llena de puro excremento. La verdad es que nos sorprendimos porque no es posible que ya hasta están usando el río, que pues ya no es propiedad del establo como para que ellos se adueñen y dañen lo que es esa parte (…). Este tema del establo está teniendo muchas anomalías”, señaló otro habitante.