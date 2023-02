Hay constantes cortes de agua en la zona centro de San Juan

Habitantes de la zona centro del municipio de San Juan del Río, manifestaron su inconformidad toda vez que, desde hace aproximadamente tres semanas han tenido recurrentes cortes de agua dejándolos hasta por 6 y 8 horas sin el suministro de este servicio, razón por la que piden a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) resolver esta situación.

Mencionaron que, si bien no es en todo el centro, calles como Fernando de Tapia, Las Rosas la zona sur de Pino Suárez, Mariano Jiménez, Reforma, Melchor Ocampo, Vicente Guerrero, 2 de Abril, Bulevar Hidalgo y la colonia Vista Hermosa, son algunas de las zonas que presentan más esta problemática.

De esta manera relataron que los cortes se dan en diferentes horarios, pero especialmente han notado mayor recurrencia entre las 10:00 y 13:00 horas, en donde de manera espontánea se va el agua y no regresa hasta horas más tarde, y con poco flujo, cuestión que les genera molestia sobre todo porque es el horario en el que realizan las tareas domésticas.

“A nosotros que tenemos negocio de comida, la falta de agua nos pega durísimo porque implica dejar de lavar trastes por algunas horas y hay que tener mucha higiene, pero para los vecinos, esto ha sido mucho, primero porque no hay tinacos, las casa de aquí no están adecuadas para eso y hay cortes que ya la JAPAM no anuncia”, dijo una de las comerciantes de la calle Hidalgo.

REPORTES

Al cuestionar a los vecinos si han hecho los reportes ante la línea de la JAPAM, mencionaron que sí, sin embargo, el personal de este organismo les ha hecho énfasis en que no saben de qué se trata o de qué se deriva la falta del líquido, y a pesar de que acuden técnicos no encuentran los detalles.

"Nosotros hacemos uso de la línea para que nos digan sobre la falta de servicio y aunque nos comentan que no saben a qué se debe mandan a su personal, pero no dan una explicación clara de lo que está pasando, a veces pensamos que se llevan al agua a otras zonas”.

Finalmente, sostuvieron que es importante que se dé una solución o explicación sobre lo que está sucediendo con la falta de suministro de agua, ya que cada vez son más cotidianos los cortes prolongados.