Hay déficit de docentes en secundaria

Padres de familia de la escuela secundaria general “Mahatma Gandhi”, ubicada en la colonia Indeco, manifestaron su inconformidad dado la falta de docentes que se tienen en el turno vespertino para los estudiantes del tercer grado.

Mediante un escrito, informaron que a pocas semanas de haber iniciado el ciclo escolar 2023-2024, hay alumnos que no cuentan docentes en todas las materias como ocurre con los de tercer grado, pues hay días en que los jóvenes concluyen con su jornada escolar a las 3:10 o 5:10 pm., por lo que afirmaron que resulta preocupante para los tutores dicha situación.

Al respecto, refirieron que del 18 al 22 de septiembre se aplicará un examen a 10 estudiantes por grupo, por lo tanto los demás podrán descansar, hecho que aseguraron resulta preocupante porque pronto comenzarán con su formación del nivel media superior sin tener el suficiente conocimiento.

“En la secundaria Mahatma Gandhi turno vespertino los alumnos de tercer grado no tienen ,maestros de todas las materias y lo más grave es que ya van para la preparatoria y sin clases ni maestros imagínense cómo van a salir de tercero, siendo así que diario están saliendo de la escuela a las 3:10 o 5:10 pm.”.

Comentaron que este tipo de inconformidades se ha externado al director de la institución, pero con el argumento de que la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), es la instancia encargada de resolver dicho situación, no aporta mucho ni ofrece otro tipo de soluciones.

“En el caso de esta semana del 18 al 22, no van a tener clases porque les van a aplicar un examen pero solo a 10 alumnos por día, los demás no se presentan a clases porque no hay maestros y el director se lava las manos diciendo que pues él no puede presionar mucho a USEBEQ, ya que él dice que maestros si hay, lo que no hay es dinero para contratarlos”.

Los inconformes solicitaron el apoyo de la dependencia estatal para que haya docentes de todas las materias y los estudiantes puedan recibir mejor enseñanza educativa, ya que es su último año y consideraron que requieren del fortalecimiento de sus conocimientos para ingresar con un buen nivel al siguiente nivel escolar.

Finalmente dijeron que se espera que pronto se resuelva el déficit de docentes que hay en la institución, ya que los jóvenes no pueden continuar con sus clases de forma irregular, por ello, reiteraron la petición de intervención de la USEBEQ.