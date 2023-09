Roban en tres instituciones educativas durante el ciclo escolar

En lo que va de este ciclo escolar 2023-2024 tres instituciones educativas del nivel básico del municipio de San Juan del Río han resultado robadas y vandalizadas, informó el jefe de Servicios Regionales III de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), Álvaro Cabrera Monroy.

Refirió que el caso más reciente fue en el preescolar “Guadalupe Ballesteros Ríos”, ubicado en la colonia La Floresta, en donde sustrajeron materiales didácticos, una bocina y un ventilador, por ello se procedió a realizar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, dado el hecho consumado recientemente.

El funcionario dijo que si bien se ha trabajado en coordinación, no solo con los padres de familia, sino autoridades de seguridad, se siguen registrando este tipo de casos, por lo que la USEBEQ recurre a la autoridad competente para que se investigue el hecho delincuencial, el cual, dijo, afecta de manera considerable a los estudiantes.

Mencionó que se buscará fortalecer las medidas de seguridad no solo en esta escuela, sino en la mayoría, ya que no hay una en la cual no se haya cometido este tipo de actos delictivos los ciclos escolares anteriores, por ello exhortó a los vecinos de las instituciones, a denunciar al 911 cualquier acto o persona sospechosa al exterior de los planteles.

Aunque no precisó el monto de lo perdido, mencionó que con el hecho de haber vulnerado un espacio que es destinado para los menores, es más que suficiente, ya que además de llevarse su material de trabajo, dejan en vulnerabilidad su tranquilidad, además de la desconfianza de que pueda volver a ocurrir.

En este último robo, comentó que se llevaron además material de limpieza y sanitizante para los estudiantes, mismos que habían sido adquiriros por los propios padres de familia, por lo que se buscará contar con el apoyo de los tutores para nuevamente dotar de todo el material a los niños y niñas.

Finalmente, agregó que este preescolar opera en ambos turnos, desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche, sin embargo, insistió en que es necesario que se denuncie cualquier hecho o persona que se identifique al exterior de los planteles para inhibir este tipo de hechos.