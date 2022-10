Hay falta de interés para apoyar a ganaderos: Solórzano Gallego

Dentro la alianza en la Cámara de Diputados conformada por Morena, PVEM y PT se observa un desinterés por apoyar al sector ganadero, toda vez que durante la reunión de trabajo con organizaciones nacionales del sector pecuario solo uno de 18 diputados que integran este bloque asistió al encuentro, afirmó la diputada federal por el II Distrito de Querétaro, Marcia Solórzano Gallego.

Detalló que la reunión entre la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados y las organizaciones de este sector se realizó el martes 25 de octubre, con el objetivo de que los representantes ganaderos expusieran sus necesidades a los diputados, a fin de que estas sean tomadas en cuenta dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023.

“Hubo una falta de interés, porque de la fracción mayoritaria que dentro de la comisión tienen (Morena y sus aliados) nada más hubo un representante y fue martes que teníamos sesión, así de que las personas integrantes de esta comisión estaban dentro de la Cámara, pero pues lo que vimos fue la falta de interés (…), o el que ya traen una línea también bien clara que saben que no van a mover ninguna coma, ningún punto y entonces no quieren ir a dar la cara”, comentó.

Indicó que dentro de esta reunión de trabajo los productores pecuarios expusieron sus necesidades a las y los diputados federales, a fin de que estas opiniones sean consideradas en la distribución de los recursos federales para el próximo año. En ese sentido puntualizó que el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene que aprobarse a más tardar el 19 de noviembre.

“Ahorita en cada una de las comisiones se están teniendo estas opiniones, que son opiniones al presupuesto, no quiere decir que ya sea lo que se va asignar al presupuesto, pero yo creo que es interesante e importante escuchar a cada una de las organizaciones (…). Tiene que aprobarse este presupuesto a más tardar el 19 de noviembre (…), y vamos a ver si realmente tuvieron la apertura y las ganas de querer escuchar y que no haya sido como el año pasado que no se movió ningún punto”, mencionó.