Hay menor potencial económico de turistas

Durante este periodo vacacional de verano disminuyó el turismo y también el potencial económico de los pocos visitantes que ha tenido el municipio de San Juan del Río, consideró Gustavo Ríos Garduño, director de Recorridos de Leyenda Vive Tours.

“Para ser temporada vacacional de verano hemos tenido muy poca gente, realmente la gente no ha salido de vacaciones, no ha viajado y la poca que hemos tenido, que han venido de algunos lugares del norte, principalmente, muchos no tienen el potencial económico que tenían antes”.

Dijo que debido a la pandemia por Covid-19, existe poca expectativa respecto a que mejore la situación para el sector turístico y de servicios en el municipio, debido a todos los factores que intervinieren en la decisión de salir a vacacionar y en el caso de quienes resuelven hacerlo, en estos momentos tienen una gama más amplia de ofertas para viajar a sitios que en otros momentos serían más costosos.

“Pienso que va a seguir igual, sí hay gente que ha venido, pero mucha gente no quiere arriesgarse, no tiene dinero y mucha gente viaja a otros destinos que han tenido mucha oferta turística, que se han promovido, como las playas, donde han puesto muy baratos los precios”.