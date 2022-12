Hay pocos intérpretes indígenas en la FGE

En el municipio de Amealco de Bonfil existen alrededor de cinco interpretes activos, quienes ayudan a ser interlocutores cuando las personas de los pueblos originarios tienen problemas, sin embargo, este número es bajo para la cantidad de asuntos que llegan, refirió la interprete, María Isabel Domínguez Villegas.

Lamentó que, aun en esta época se sigan generando situaciones como la violencia en contra de las mujeres, siendo este tipo de casos en los que tienen mayor participación desde su apoyo en la Fiscalía General del Estado de Querétaro en su sede de Amealco o en Tolimán.

“Si hace falta gente (interpretes), pero también nos turnamos porque quien nos paga es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y ellos nos dicen que cada uno de los interpretes debemos tener por lo menos unas tres intervenciones al mes en el Tribunal”.

Comentó que, muchas ocasiones en las que las victimas llegan a la FG, van con miedo de denunciar, pero que al ver que hay quien hablan su lengua materna, socializan y se atreven, en busca de justicia para ellos y sus familias.

“Muchos no saben ni qué hablar, ni qué decir o no comprenden a lo que se refieren, y yo les pregunto, si saben qué le dijeron y me dicen que sí, pero al momento de declarar ellos ya dicen otras cosas. Ahí es donde en la Fiscalía me dicen explíquele detalladamente”.

Domínguez Villegas indicó que, en el estado de Querétaro hay un promedio de 18 intérpretes que, en ocasiones acuden a respaldar a las personas en situaciones de conflicto a otros estados.