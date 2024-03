Hombres son más infractores en San Juan del Río

Durante el mes pasado llegaron al Juzgado Cívico de San Juan del Río alrededor de 720 personas de las cuales 650 son hombres y 70 mujeres, esto por diferentes causas principalmente la ingesta de bebidas alcohólicas en vía pública, así como las riñas, así lo dio a conocer Gabriela Torres Gómez, directora del juzgado cívico de esta ciudad.

Manifestó que en lo que corresponde a los hombres fueron 624 mayores de edad, y 26 en etapa adolescente, pero menores de edad, y en el caso de las féminas fueron 69 con más de 18 años y una de menor de esta edad y que recurrentemente se poyan de Policía Municipal para evitar que se formulen problemas mayúsculos.

“Gente que ingiere bebidas alcohólicas. En total son 720 infractores. Hay persona que llegan al Juzgado Cívico como posibles infractores cuando se determina que son infractores, pero tienen alguna discapacidad o tienen alguna enfermedad, hay una resolución, en donde se les da la libertad por cuestiones de salud”.

La funcionaria añadió que, en este caso “de cuestiones de salud u órdenes de aprensión fueron once personas. Por ejemplo cuando no llevan medicamento o tienen enfermedades como la presión arterial alta, que son diabéticos, se les llama a sus familias. No recibimos a personas que vengan lesionadas, eso le toca a la Fiscalia General del Estado”.

Indicó que, en cuanto a quienes tuvieron que pagar una multa en febrero pasado, fueron un total de 191, aunado a 361 arrestos que se generaron por diferente número de horas y bajo distintas circunstancias, las cuales los llevaron a estar en este sitio.

Para el caso de la justicia cívica y el trabajo comunitario que debe hacerse según el reglamento, en este segundo mes del año fueron 157 personas quienes atendieron a tareas estratégicas y específicas en colonias y comunidades del municipio sanjuanense.

Torres Gómez precisó que hay personas que no son aptas para hacer el trabajo comunitario y ellas cumplen con el arresto (diverso número de horas), además de que los instan a tener un mejor comportamiento el cual no sea de agravio para terceras personas.