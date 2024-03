Comercio en alerta por billetes falsos

Locatarios de la zona centro y de diferentes mercados del municipio de San Juan del Río, alertaron por la presencia de una mujer que tienen identificada mediante cámaras de vigilancia, y que se dedica a defraudar a comercios pagando con billetes falsos de diferentes denominaciones, los cuales, aseguraron que en su mayoría son de 200, 500 y mil pesos, razón por la que llaman al sector a estar pendiente de esta situación para evitar caer.

Algunos vendedores del mercado Benito Juárez, se comunicaron a través de WhatsApp para reportar la presencia de la señora, quien intentó pagar en un establecimiento con un billete de $500 y cuando la vendedora se percató de que era falso, la supuesta compradora le arrebató el billete para perderse entre la multitud.

Local Siguen intentos de extorsión a negocios

"Esta persona entró al mercado Juárez a comprar, y quería pagar con un billete de 500 falso, nada más que, la trabajadora se dio cuenta y le dijo que su billete era falso, y de repente se lo arrebató pero alcanzó a ver que traía un fajo de billetes más y todos de 500. Les comento para que tengan cuidado y revisen bien antes de cobrar", señalaron.

Algo similar se registró en un establecimiento del mercado Pedregoso, en donde la mayoría de los negocios tienen la máquina para revisar billetes o los plumones, y reportaron que en una semana por lo menos se registran tres incidentes como este.

"Nosotros tenemos los plumones que venden en las papelerías para revisar que no sean falsos los billetes, aquí es triste ver cómo las amas de casa llegan y no saben que se los dieron en otro lado. Lo peor es que ya no pueden comprar lo que desean".

Para el caso de la señora Lupita, comerciante de comida corrida en Lomas de San Juan, refirió que, desde hace dos meses a la fecha, se ha notado un incremento de estos billetes, por lo que algunos comerciantes de esta prolongada arteria han optado por reportarlo de inmediato a línea de emergencias, con la finalidad de que se pueda investigar su procedencia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Pensamos que si le decimos a la policía nos ayuden a ver de dónde vienen, hay muchos (comerciantes) que ya son grandes de edad como yo, imagínese si nos dan un susto o que no nos salgan las cuentas al acabar de vender".

Finalmente, hicieron una extensa invitación a los diferentes sectores comerciales para que estén al pendiente de esta situación y eviten caer en manos de gente que está colocando estos billetes falsos en el circulante local.