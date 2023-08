Identifican sitios de inseguridad en el municipio 

En el municipio de San Juan del Río, el Instituto Electoral Nacional (INE), tiene identificados varios puntos de riesgo, tanto para el personal electoral como para la ciudadanía.

En conferencia de prensa, la vocal Secretaria del Instituto en el municipio sanjuanense, María Esther Morales Bocanegra, mencionó que a ello se le llama, Secciones de Atención Especial, dadas las complicaciones que a veces se tienen en los procesos de organización electoral.

“Nosotros tenemos identificados lo que se llama Secciones de Atención Especial y son especiales porque no hay ciudadanos suficientes para integrar las Mesas Directivas de Casilla, por los accidentes geográficos, nos cuesta trabajo llegar, al funcionario de casilla le cuesta trabajo traer el paquete, etc., pero uno de los rubros, es la seguridad, nosotros de manera histórica tenemos las SAE”.

En la demarcación sanjuanense, dijo que se tienen identificados 20 puntos de inseguridad, ubicados en la zona oriente, La Valla, La Llave, así como El Rodeo, por ello, afirmó que se trabaja de la mano con las autoridades en materia de seguridad, para garantizar un clima de paz y seguridad el día de la contienda.

“En temas de seguridad tenemos más de 20 secciones, La Valla, La Llave, El Rodeo y la zona oriente, esas ya las tenemos identificadas, incluso para que vaya un capacitador, van en grupo, o van en un vehículo oficial o le avisamos a una patrulla para que esté dando rondines, tuvimos un incidente que robaron a un capacitador y llegó la patrulla y lo atendieron inmediatamente”.

La funcionaria dijo que semanalmente se realiza un informe de los hechos delictivos que se registran en la demarcación, con la intención de tener un balance y un panorama más específico de lo que se vive en la ciudad, una vez realizado todo ello, afirmó que se notifica a la Junta Local del INE así como a las oficinas centrales de la Ciudad de México.

“A esas secciones se les da una atención especial, desde ir a visitar al ciudadano, nuestro personal ya no va solo, no va a determinadas horas, le decimos a la patrulla que vamos a ir, trabajamos con el delegado o subdelegado, entonces, yo no les digo que vamos a tener una patrulla en cada Mesa Directiva de Casilla, pero si les digo que cada casilla que tiene mayor riesgo tenemos, si no la patrulla, la Guardia Nacional”.

Por lo anterior, dijo que el INE se prepara junto con las demás autoridades correspondientes para blindar y garantizar un clima de paz y seguridad para los ciudadanos el día de las elecciones.