Implementarán ruta nocturna de recolección de basura en Pedro Escobedo

El titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Pedro Escobedo, Rodolfo García Ibarra, informó que a partir del mes de abril, se introducirá una ruta nocturna para la recolección de basura, misma que será una prueba piloto que se aplicaría en el primer cuadro de la cabecera municipal.

Detalló que esta ruta de recolección de residuos sólidos urbanos, está orientada a apoyar a todas aquellas personas que por razones laborales o de sus propias actividades diarias, no pueden sacar su basura en el momento que los recolectores pasan por las calles, hecho por el que se informará de manera puntual a la ciudadanía, sobre el arranque del proyecto, así como de sus particularidades.

Explicó que para la puesta en marcha, se destinaría un vehículo con tres personas para hacer los recorridos, donde la idea es atender la cabecera municipal y en caso de encontrar buenas áreas de oportunidad en este proyecto, llevarlo a diferentes fraccionamientos y colonias.

García Ibarra señaló que ya se han hecho algunos ensayos, mismos que no han tenido los resultados esperados, aunque reconoció que al no informarse aún a la ciudadanía respecto de estos cambios, resulta natural que no haya una recolección considerable, no obstante se definiría la mecánica que en próximos días será anunciada a los escobedenses.

“Nosotros entendemos que no todos pueden sacar su basura cuando nuestro servicio está pasando, por eso buscamos esta ruta que además nos permitiría evitar que estas mismas personas, saquen su basura en horarios inadecuados, dejando tras de sí, una mala imagen para nuestra ciudad” señaló el funcionario.

Aseveró que el proyecto contempla que los recorridos en el primer cuadro de la ciudad, inicien a las 10 de la noche, por lo que pedirían a la ciudadanía que a partir de las nueve de la noche, comiencen a sacar su basura a puntos previamente definidos por calle, para que el personal de limpia pueda hacer su actividad de forma más eficiente.

Por último, aseguró que se buscarán los mecanismos para generar cultura de reciclaje y con ello se pueda hacer la separación de basura orgánica e inorgánica, esto como un complemento que aceptó, tomará más tiempo debido a que hoy no existe esa cultura, por lo que buscarían el apoyo de otras áreas de gobierno, como lo es Ecología, con el fin de hacer un proyecto transversal que sea efectivo.