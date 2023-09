Impulsaron taller para elaborar máscaras de shita en La Valla

Un total de 10 vecinos de La Valla, en San Juan del Río, participaron en el taller de elaboración de las máscaras de madera, piezas que son utilizadas por los shitases en las fiestas patronales de esta comunidad. La iniciativa se dio con el objetivo de que más personas aprendan este oficio y así se logre preservar esta tradición, dio a conocer el delegado municipal de este sitio, Jacobo Hernández Ibarra.

Destacó que el taller es impartido por J. Sacramento Ramírez Reséndiz, mejor conocido como don Mento, quien es la única persona dentro de la localidad que sabe hacer este tipo máscaras y que año con año invaden las calles durante las fiestas patronales. Resaltó que La Valla es la única comunidad en San Juan del Río donde sus shitases utilizan máscaras de madera, de ahí la importancia mantener viva esta tradición.

Local

“Fue una iniciativa de nosotros (…). Lo hicimos precisamente con el objetivo de seguir rescatando esta tradición y que no se pierda. Queremos que haya más generaciones y más gente que les interese para que puedan seguir con la elaboración de estas máscaras. Ahorita son 10 personas, no quisimos inscribir más porque el tipo de taller no nos lo permite. Entonces, empezamos con 10 y más adelante programaremos otros talleres”, comentó.

Refirió que además de la elaboración de máscaras, parte del taller se centra en la decoración de estas piezas. Dijo que esta materia es impartida por un joven de la comunidad que ha destacado por su talento artístico en la pintura y cuyas obras han sido plasmadas en vestidos y en algunos murales alusivos a las fiestas patronales que hay en la localidad.

Agregó que para consolidar este taller se solicitó apoyo a la Secretaría de Participación Ciudadana de San Juan del Río, instancia que contribuyó con la donación de algunas pinturas. Dijo que debido a la buena recepción que se tuvo, se estarán planeando otros talleres, donde se buscará la participación de los jóvenes, principalmente; esto con el propósito de que las nuevas generaciones adopten esta tradición.

“La idea es seguir con el mismo plan y nos gustaría que tuviéramos más gente joven, que sean ellos quienes siguieran con esta tradición. Hemos visto bastante interés de todas las personas, pero lo que pasa es que a veces es un poquito complicado porque el tema de los horarios en sus trabajos y precisamente lo hemos puesto en la tarde para que haya el espacio”, mencionó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, dio a conocer que algunas dependencias de los diferentes niveles de gobierno han visitado La Valla para documentar y recolectar información acerca de la tradición de los shitases de madera.