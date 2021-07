IMSS llama a uso correcto de cubrebocas

Con el objetivo de garantizar un verano seguro, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro llamó a la población a reforzar el uso correcto del cobrebocas y evitar salir de casa si no es necesario, a fin de evitar riesgos a la salud.

A través de un comunicado, dio a conocer que el relajamiento de las medidas de prevención entre la población requiere que se redoblen los esfuerzos para evitar los contagios por Covid-19, por ello, la autoridad sanitaria llama a no bajar la guardia y a usar adecuadamente el cubrebocas en todo momento para tener un Verano Seguro en vacaciones.

Dijo que el riesgo sigue siendo latente y la salud de la población es la más importante; por ello, el uso del cubrebocas en todo momento crea una barrera que permite reducir la cantidad de gotas de saliva que se expulsa al hablar, respirar o toser, pues estas microgotas desempeñan un papel importante en la propagación del virus SARS-CoV-2.

Al respecto, pidió reducir las salidas; no obstante, si no pueden las personas quedarse en casa, hacer uso en todo momento del cubrebocas, ya que con este mismo se reducen las posibilidades de infectarse hasta un 70 por ciento, principalmente relevante para los infectados asintomáticos, es decir, aquellos que se sienten bien y pueden no ser conscientes de su contagiosidad, los cuales se estima son responsables de más del 50 por ciento de las transmisiones.

El IMSS Querétaro refrenda su compromiso con sus derechohabientes, por lo que pide a quienes presenten síntomas graves acudir a su Unidad Médica Familiar (UMF), correspondiente, así como vacunarse y mantener las medidas de prevención.