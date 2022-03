Incendios van en aumento por condiciones climáticas

En lo que va del año, se han atendido 13 incendios de pastizales por parte de Bomberos Unidad 36 San Juan del Río, siniestros que comúnmente se registran durante esta época, advirtió el coordinador de la agrupación, Omar Hernández González.

Explicó que la temporada de estiaje comenzó y por consecuencia el riesgo mayor de incendios de pastizales, sobre todo, por ello, Bomberos Unidad 36 se ha visto mayormente activa en los últimos días, por los reportes atendidos por este tipo de accidentes.

Local

“Hemos atendido incendios de pastizales, sobre todo, hemos atendidos dos accidentes automovilísticos, pero han sido más incendios de pastizales, en lo que va de este año, llevamos 13”, indicó.

Llamó a la población evitar la quema innecesaria de pastizales, ya que de esta forma se contribuirá a tener una mejor calidad del aire, pues los incendios de pastizales provocan la disminución de los niveles de infiltración y retención de agua en el suelo y producen una pérdida del carbono almacenado en la vegetación y del carbono y nitrógeno en las capas superficiales del suelo estás perdidas pueden demorar más de una decadencia recuperadas de aquí la importancia de concientizar a la ciudadanía de evitar la quema de pastizales.

Algunas de las medidas preventivas, dijo que es no arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera y campo de cultivo, no tirar basura, las botellas o vidrios pueden iniciar el juego creando el efecto lupa con los rayos del sol, no hacer fogatas por más precauciones que se tengan una flama puede provocar un gran incendio, no dejar nada inflamable después de acampar no prender fuego en los terrenos entre otros más.