Inconformidad por cortes de agua en Huichapan

A partir de este 2024, los cortes de agua en la cabecera municipal de Huichapan, especialmente en la zona centro, se han convertido en una constante. Dicha situación ha generado molestia e inconformidad por la deficiencia del servicio, afirmaron vecinos que habitan en este sector del Pueblo Mágico, ubicado en el estado de Hidalgo, y quienes decidieron omitir sus nombres.

Refirieron que los cortes de agua son casi diarios y por tiempos prolongados, lo que impide que las familias realicen sus tareas básicas y cotidianas. Explicaron que durante la última semana el suministro del líquido potable en las casas ubicadas en el centro del municipio ha iniciado a las 9:00 horas, sin embargo, el servicio dura un breve tiempo, pues el corte se hace a las 13:00 horas.

Local

“Hay ocasiones que en el centro no hay nada de agua. Esta última semana la han echado, pero el tiempo que dura es muy poco. Por ejemplo, ha llegado a las 9:00 de la mañana y para la 1:00 de la tarde la cortan y pues eso nos afecta a todos, principalmente a todas las familias que salen a trabajar a esas horas, porque llegan a sus casas y no encuentran, se quedan sin agua”, comentó una vecina.

Mencionaron que muchas de las personas que habitan en la zona centro del Pueblo Mágico no cuentan con tinacos para el almacenamiento y dependen únicamente de las tomas directas que han hecho en sus domicilios. Dijeron que esto también ha sido uno de los factores que ha afectado, pues los usuarios no cuentan con recipientes para almacenar agua cuando llega.

Asimismo, afirmaron que otra de las zonas que se ha visto severamente afectada es el fraccionamiento Benito Juárez. Aseguraron que en algunas viviendas de este sitio no hay agua desde hace cinco días. Ante ello, detallaron que se han hecho los reportes correspondientes ante la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Caposa), sin embargo, hasta la fecha no han solucionado el problema.

“En el fraccionamiento no hay nada de agua. Hay casas que no tienen desde hace cinco días. Se han hecho los reportes, pero no han dado soluciones. Lo único que nos dicen es que están arreglando bombas, que hay fugas y que las están atendiendo, pero, pues hasta ahí. No nos dicen nada más. Entonces, sí está complicada la situación de este lado, porque ya van varios días sin agua”, aseveró otra lugareña.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, afirmaron que esta no es la primera ocasión en que el fraccionamiento Benito Juárez se queda sin el servicio, pues aseguraron que el mes pasado ocurrió la misma situación, donde decenas de familias se vieron afectadas por la falta de agua potable en sus hogares.