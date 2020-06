INE alerta de falsos gestores

El vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Juan del Río, Luis Roberto Lagunes llamó a la ciudadanía estar atenta y no caer en falsos trámites para la credencial de elector, ya que este organismo es el único que puede llevar a cabo este trámite.

Apuntó que esta advertencia es a nivel nacional por parte del organismo y a través de redes sociales se ha advertido a la ciudadanía de que el INE no cuenta con gestores ni entrega credenciales a terceras personas, por ello pidió estar atentos y evitar posibles engaños.

“Los módulos están cerrados y las credenciales están resguardadas en las oficinas, todo el equipo esta resguardado nadie puede tener acceso a esos equipos, aunque habláramos de que alguien puede prender el equipo, está bloqueado y no cualquiera puede acceder, necesita claves, todo eso está bloqueado a nivel nacional y no se puede acceder a nada, obviamente si una credencial no está dada de alta, si no se cierra el ciclo de que llegue el ciudadano y ponga sus huellas digitales, la credencial de elector nunca se va a dar de alta”.

El funcionario mencionó que ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, los módulos de atención ciudadana permanecen cerrados hasta nuevo aviso, por ello la importancia de que los ciudadanos estén informados de que ningún tipo de trámite se está realizando, únicamente la entrega de la constancia digital a través de la página oficial del INE de forma gratuita y mediante el trámite correspondiente.

Finalmente dijo que en cuanto se tenga la fecha de reapertura de los módulos de atención ciudadana se dará a conocer y las credenciales que se encuentran en proceso de entrega serán las primeras en ser expedidas, todo ello bajo las debidas medidas de seguridad sanitaria en las instalaciones del organismo.