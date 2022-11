INE reducirá horario de atención en San Juan del Río

A partir de los próximos días, el horario del módulo de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) reducirá su horario de servicio entre la población del municipio de San Juan del Río, debido a su pronto término de la campaña anual intensa que implementó.

El vocal Ejecutivo del organismo, Luis Roberto Lagunes Gómez, aseguró que a partir del 15 de diciembre, el horario será de las ocho de la mañana a las tres de la tarde, periodo que actualmente se tienen tendido hasta las ocho de la noche.

Ante ello, exhortó a la ciudadanía aprovechar el horario que en estas semanas todavía se tendrá, debido a que varias credenciales de elector caducan y por consecuencia a partir del 1 de enero de 2023 perderán su vigencia.

Durante estas semanas, la población podrá efectuar algunos trámites, entre ellos; cambio de domicilio, corrección de datos, reposición, reincorporación así como remplazo de la credencial por vigencia, esto en la zona oriente del municipio en donde se ubica el modulo.

Recordó que la ampliación del horario comenzó a partir del 1 de septiembre, sin embargo, las próximas semanas habrá de quedar concluido, por ello, la importancia de que la ciudadanía acuda realizar trámites relacionados con la mica de identificación oficial para evitar complicaciones por ello.

“Hasta el 15 de diciembre tenemos el segundo turno, es una medida temporal, derivado de la campaña anual intensa, esto es para que la gente que quiera hacer algún cambio se le da la opción de un segundo turno, actualmente hay citas disponibles en la tarde, y aquí lo importante es que la gente no se espere hasta el otro año, porque el otro año ya no habrá segundo turno y generalmente los primeros meses del año se satura porque no hay citas”.

Aseguró que actualmente se realizan cerca de 400 trámites, 200 de ellos, para trámites relacionados con la credencial de elector, en tanto, 200 más, para solo entrega de la misma mica, por ello, la importancia de que acuda la población antes de que se finalice el horario vespertino.