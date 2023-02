Instan a comercios de San Juan del Río a mejorar imagen urbana

Con la finalidad de despejar los espacios, especialmente las calles, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, instó a los comerciantes a mejorar la imagen evitando colocar publicidad fuera de sus establecimientos, especialmente en el Centro Histórico.

Mencionó que, el personal de inspectores adscritos a la Secretaría de Finanzas han realizado los rondines correspondientes para evitar que objetos sean parte de la contaminación visual desde los letreros laminas, maniquíes u otro tipo de objetos que se usan continuamente para publicitar.

Comentó que los toldos, en algunas arterias se han logrado quitar, pero que hay otros sitios en los que hay renuencia como a un costado de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en donde regularmente sacan juguetes y otro tipo de mercancía afuera los locales.

El mandatario mencionó que otro de los giros que han buscado regular, son los que se dedican a vender lencería, ahí en ocasiones sacan los maniquíes o ganchos para ofertar bóxer, corpiños, brasier, calcetines, camisas, trusas y otros artículos que dañan la visión.

“Del lado de la parroquia no se han ordenado, tendremos que regresar con los inspectores y decirles metan sus mercancías, metan sus cartulinas, no saquen el maniquí con los calzones. Hay calzones, brasieres y esa no es la imagen del Centro Histórico”.

Cabrera Valencia indicó que, la imagen del Centro Histórico debe ser otra, que debe perdurar el orden, lo mismo con los anuncios, y que por fortuna muchos ya acataron la norma de no cubrir parte de la banqueta con los tubos, lo mismo con los tipos de letreros para darse a conocer.

“Les vamos a pedir muy respetuosamente a los comerciantes que no saquen las cosas, sus mercancías a las banquetas, lo vamos a hacer poco a poco, porque entendemos y queremos ser empáticos, pero San Juan tiene que cambiar poco a poco de cara a los 500 años que está por cumplir”.

Añadió que el compromiso con los sanjuanenses, es que en el marco de los 500 años de su fundación que cumplirá dentro de ocho años, puedan tener una ciudad ordenada, limpia, con oportunidades, segura y con las condiciones de seguirse desarrollando en todos los aspectos.