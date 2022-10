Instan a trabajadores a seguir usando cubreboca

El uso del cubreboca en empresas adheridas a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), de la región, será obligatorio con la finalidad de reducir los riesgos de contagios de Covid-19 y enfermedades de temporada.

Así lo dio a conocer el secretario general del organismo sindical, Dimas Peralta Alegría, quien aseguró que si bien, el uso de la mascarilla no es obligatoria en la entidad, empresas croquistas coincidieron en que los espacios de trabajo, será prioritario para evitar problemas de salud pública.

Refirió que esta medida sea acatada por parte de dos mil 937 trabajadores adheridos a las filas de la CROC, mismos que se ubican entre nueve empresas, por lo que exhortó a los representados a continuar con todas las medidas de seguridad sanitaria, no solo en el uso del cubreboca, sino del gel antibacterial y sana distancia.

“Creo que es importante que se sigan teniendo este tipo de medidas, en los espacios de trabajo se está pidiendo a los trabajadores que continúen con el uso del cubreboca, pero también del gel antibacterial y sana distancia, sabemos que ya no es obligatorio, pero en los sitios de trabajo si para evitar precisamente que no haya contagios no solo de Covid-19 sino de las otras enfermedades que se tienen en invierno”.

El dirigente sindical comentó que el último trimestre del año, es una de las épocas en las que se presentan más problemas de salud a causa de las mismas condiciones estacionales, por ello, es que se ha tomado este tipo de medidas por parte de los empresarios.

Agregó que durante los primeros meses del 2023 el uso del cubreboca ya no será obligatorio en los centros de trabajo, debido a que para ese periodo, los riesgos de contagios son menores para el caso de enfermedades respiratorias.