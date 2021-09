Investigador de San Juan fue reconocido por el IEEE

Roque Alfredo Osornio Ríos, investigador de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ),con trayectoria docente de 15 años en esta unidad académica recibió el prestigioso reconocimiento “Senior Member”, por parte de la organización internacional Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE).

Recibió los grados de Maestro en Instrumentación y Control Automático con especialidad en Mecatrónica y Doctor en Ingeniería por la FI de la UAQ; en el 2017 lideró el proyecto creador del Centro Académico de Tecnologías Avanzadas Sustentables (CATAS) -en el Campus Tequisquiapan-, “nos generó una nueva línea importante de desarrollo para dicho campus. La idea de ese centro es brindar la oportunidad de contar con automatización y sustentabilidad en el ámbito hotelero y empresarial para esa región, así como un edificio con energías sustentables”, señaló.

“Ser nombrado Senior Member es para mí un gran orgullo, en lo personal porque es un reconocimiento no sólo a nivel nacional, sino internacional del trabajo realizado durante un tiempo considerable y constancia de este. También implica el poner en alto el nombre de mi institución; la Facultad de Ingeniería, a la cual me debo. Al menos hay 38 sociedades de la IEEE -en diversas áreas- por eso me siento afortunado por formar parte de una de ellas en el núcleo directivo; es un honor”, expresó.

También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, distinción que le fue otorgada en el 2020. Forma parte del IEEE Sección Querétaro desde 2010; actualmente es integrante del Comité Técnico de máquinas eléctricas, en el que también ha participado en la organización de eventos internacionales.

Ha colaborado en investigaciones internacionales en torno a calidad de energía con repercusión nacional y mundial, “esto ha permitido también obtener una presencia a un nivel tan grande y que instituciones internacionales volteen a ver el trabajo de la FI y con ello de esta Casa de Estudios, de mi equipo y propio”.