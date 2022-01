IVEQ impulsará vivienda de costo social

En Querétaro se carece de oferta de vivienda con un costo menor a 700 mil pesos, señaló la directora del IVEQ, Lorena García Alcocer, al dar a conocer que para atender a la población de menores ingresos, este organismo trabaja en la formalización de alianzas con los municipios.

En entrevista con el noticiario ABC Diario en el 107.9 de FM, dijo que hoy hay gente que tiene un crédito autorizado, el problema es que por el nivel de ingresos el monto disponible es de solo entre 500 mil y 700 mil pesos, cantidad por debajo del costo promedio de casa-habitación que aquí se comercializa.

Explicó que este encarecimiento de la vivienda tiene que ver con tres elementos; valor de la tierra, traslado de dominio y el valor del agua.

“Desgraciadamente la gente que maneja un nivel de sueldo bajo no tiene acceso a vivienda porque en Querétaro tenemos tres aspectos que nos impactan que es el valor de la tierra, traslado de dominio y valor del agua y estamos trabajando en ello porque estas tres encarecen el costo de la vivienda y no lo hacen accesible a la gente de bajos recursos. En Querétaro no hayas una vivienda por menos de 700 mil pesos”, declaró.

Ante esta situación, recordó que el propósito de creación del IVEQ es atender a estos grupos vulnerables y ofrecer solución de vivienda.

En sentido, dijo, es el impulso de alianzas con los municipios y de esta manera atender a este grupo que no tiene acceso a un crédito de vivienda.

Comentó que en estos momentos ya que se tienen avances importantes con municipios para dar respuesta a la demanda de vivienda.

Finalmente, mencionó que en el estado de Querétaro se tiene un promedio de entre 3 y 5 habitantes por casa-habitación.