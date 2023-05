Jóvenes emigran a Estados Unidos

Al menos 40 jóvenes de la comunidad de Tunamanza emigraron recientemente a Estados Unidos, con la finalidad de mejorar su calidad de vida, tras la falta de oportunidades y empleo que tienen en su lugar de origen.

Lo anterior lo refirió el delegado del lugar, J. Remedios Márquez López, quien indicó que en lo que va del año, esta elevada cantidad de habitantes han optado por irse a la Unión Americana a buscar mejores oportunidades de vida, ya que, entre otras cosas, no tienen manera de continuar con sus estudios por lo lejano de la localidad y la falta de apoyos.

“En Tunamanza sobrevivimos de que muchos emigran para el otro lado, toda la juventud emigra para Estados Unidos y otros más se van a más municipios a trabajar porque en el campo definitivamente está olvidado y luego sin empleo en esas zonas, pues no hay apoyos, no hay nada, todos los jóvenes y las muchachas se están yendo para allá”.

El delegado comentó que quienes se van conocen de los distintos riesgos que implica el llegar de manera ilegal al vecino país del norte, sin embargo, muchos deciden arriesgarse y buscar una mejor forma de vivir para sus familias, es por ello, que en esta comunidad, aseguró que hay muy pocos jóvenes y adolescentes.

“Mi comunidad esta chiquita, no está muy grande, se han ido este año unos 40, la modalidad que utilizan es pagar al "coyote" para irse por desierto, porque no hay Visas para ir a trabajar, el gobierno de Estados Unidos no les da los papeles para ir a trabajar, le batallan mucho”.

Delegado comentó que, ante esta situación, continuamente busca apoyos con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de generar el arraigo de los habitantes de Tunamanza, precisamente para evitar que pasen por el riesgo que implican llegar de forma ilegal al país estadounidense.