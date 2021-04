Juan Rock buscará la presidencia municipal de San Juan

Asegurando que siempre ha estado en contra de los actores políticos que dejan un puesto para buscar otro cargo de elección popular, el militante de Querétaro Independiente, Antonio Juan Camacho Ramírez, aseguró que cada día es más factible que se convierta en el abanderado de su partido para contender por la alcaldía sanjuanense, por lo que llegado el momento, no le quedará más que “comerse sus palabras” y enfrentar la contienda con total seriedad.

Refirió que de concretarse dicho escenario de competir por la alcaldía, lo hará parte del grupo de actores políticos que abandonan un cargo para buscar uno nuevo, hecho que le ha dado una lección de vida, pero que asumirá con todo el respeto que la ciudadanía sanjuanense merece.

“El que pidan licencia cuando tenemos un puesto público y nos vayamos en busca del otro, sin terminar el anterior, es algo en lo que siempre he estado en desacuerdo, es lo que ahorita me hace comerme mis palabras, porque cuantas cosas me han pasado y por eso accedo ahora a participar” comentó.

Dijo que analizando el entorno actual, y ante el ofrecimiento del partido por volver a encabezar el proyecto, debió hacer un esfuerzo importante para tomar el ofrecimiento, destacando que él debería seguir atendiendo a los sanjuanenses en los patios de la Presidencia Municipal, como lo hizo durante todo el periodo que fungió como Regidor y no ser cabeza de un proyecto político.

Aseveró que de iniciar su proyecto rumbo a la alcaldía, buscará continuar con la inercia de respaldar el trabajo de las mujeres a fin de seguir con la tendencia de abrir las puertas y con ello lograr una verdadera equidad de género, pues aseguró que es muy importante lograr que suceda.

Por último aseguró que en los próximos días informará el paso que sigue en su futuro político y si se concretará su registro con miras a contender por la alcaldía sanjuanense, asegurando que pese a la situación que persiste, seguirá dando todo de si para luchar por un mejor San Juan del río.