Kuri entregó obras por más de 39 mdp en Tequisquiapan

El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González encabezó la entrega de las obras de mejoramiento de las calles Heroico Colegio Militar y Ezequiel Montes en el municipio de Tequisquiapan con una inversión de 39 millones de pesos, luego de que estas céntricas arterias se vieran afectadas por las inundaciones de la temporada de lluvias del año pasado.

Durante su paso por este municipio declaró que este es uno de los lugares que más recibe turismo en el estado de Querétaro, por sus calles, la zona de viñedos y la tradicional feria del Queso y el Vino que actualmente se celebra y que concluye el próximo 5 de junio.

“Espero que sigan trabajando, no la han tenido fácil en Tequisquiapan, tuvimos dos años de pandemia, un año de lluvias durísimas que les fue mal, espero que con las obras que estamos haciendo podamos bajar el riesgo, no les puedo decir que no va a volver a ocurrir, está en mis manos mitigar el riesgo”.

En cuanto a los trabajos que se ejecutaron en estas arterias, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) Fernando González Salinas mencionó que se hicieron mil 300 m2 a base de adocreto, 1.3 kilómetros de ciclovía, 10 diamantes en forma de cruceros estampados, mil 200 metros de drenaje sanitario, nuevas conexiones para agua potable, guarniciones, banquetas e iluminación en 64 postes.

“Teníamos una problemática en estas calles, había grietas y baches, banquetas irregulares y poco seguras por la intensidad del alumbrado, deficiencia en el sistema de drenaje pluvial y sanitario. Hicimos accesos a las vialidades y al parque la Pila, donde ahorita está la feria”.

Añadió que tuvieron un remanente financiero con el cual se llevarán a cabo 80 metros adicionales de las calles donde se trabajó.