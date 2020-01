La bendición de ayudar, casa hogar In Lak Ech, I.A.P

“Es la mejor casa que he tenido, tiene tantas cosas que nunca imaginé, el amor tal vez no como de padre ni de madre, pero de otro amor, que te hace crecer, ser mejor y superarte día a día. Llegué en marzo del 2015, ya tengo cinco años aquí, es mi segunda casa. En un inicio pensé estaría todo el tiempo encerrada, pero no fue así, se han vuelto mi familia y hacen que tus sueños se hagan realidad”, mencionó Carina de 19 años, quien forma parte de la Casa Hogar In Lak Ech, ubicada en el municipio de Tequisquiapan.

La Casa Hogar tiene como lema: “Dar es un don, servir un privilegio, ayudar una bendición”. Fue fundada hace 10 años por Maricarmen Gutiérrez con la finalidad de apoyar a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ya sea hayan sufrido omisión de cuidados, abuso sexual y psicológico o se encuentren en situación de orfandad, pobreza extrema o cuya vida estaba en peligro.

“Llevo un año dos meses, cuando llegué sí estaba llorando, pero después me fue gustando, me gusta estar aquí, soy de Celaya, Guanajuato, a mí me trajeron mi mamá y mi abuela junto con mi hermano gemelo. Me levanto a las seis para hacer mi aseo personal y después nos vamos a la escuela, llegamos, comemos y hacemos nuestras actividades como: tarea o deporte”, mencionó Pedro de 13 años de edad.

Cabe destacar que en esta casa reciben niños de todo el país, en su mayoría provenientes del estado de Guanajuato, canalizados e institucionalizados por medio de instancias del DIF. Hay casos en que los propios padres los traen, explicándoles cuando llegan cuál será la dinámica que llevará el niño o adolescente y las reglas que deberá asumir.

“Tenemos el área de psicología en donde se evalúa la situación en la que llega el niño, se está al pendiente del proceso de adaptabilidad y su evolución personal y grupal, los niños se inscriben en escuelas públicas y se hacen distintas actividades recreativas como: yoga, futbol, voleibol, estudio de biblia, taekwondo entre otros”, refirió Ana Karely, psicóloga y coordinadora general de esta institución.

“La capacidad que tenemos es para 16 niños, actualmente se cuenta con 13 de los cuales siete son institucionalizados y pueden ser adoptados por medio del DIF Estatal”.

Los niños pueden permanecer con nosotros hasta que terminen la universidad, lo que se busca es su independencia y que sean autosuficientes, aquí les damos las herramientas necesarias para cuando salgan no se sientan vulnerables ante la sociedad”, finalizó Norma Martínez, subdirectora de la casa hogar, quien además hizo una invitación para que visiten esta casa hogar.