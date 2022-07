La voz de la IP | ¿Retórica o realidad?

Mucho se ha hablado de la reunión que sostuvo hace unos días el presidente López Obrador con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que, por cierto, fue una reunión de trabajo, no de Estado. Se cuestionaron las formas, los protocolos y hasta los gestos, pero lo verdaderamente importante, considero que no se logró, pues no se registraron acuerdos firmes que afiancen nuestra relación con nuestro socio comercial más importante y además nuestro vecino, nos guste o no.

Conocer los contextos es importante, pues dicha reunión se produce después de la negativa del presidente mexicano a acudir a la Cumbre de la Américas por una cuestionada solidaridad con Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que no fueron invitados a dicha cumbre. La respuesta del gobierno estadounidense fue contundente: los dictadores no iban a ser invitados.

Al finalizar la reunión se emite un comunicado conjunto, entre los que destaca el compromiso del gobierno mexicano de comprarle a los Estados Unidos, 20 mil toneladas de leche en polvo y un millón de toneladas de fertilizantes, así como el compromiso de invertir mil 500 millones de dólares en infraestructura fronteriza para facilitar el comercio transfronterizo entre ambos países, pero lo más relevante es que se aprecia una alineación con los compromisos establecidos en el T-MEC, en particular el tema energético y el compromiso de inversiones estadounidenses en México por más de 40 mil millones de dólares en lo que resta del sexenio.

Este comunicado de prensa se contrapone a los discursos del presidente de la República quien siempre se ha manifestado en contra de una política neoliberal y entonces me pregunto si es simple retórica o de verdad es un cambio en la política económica de México y en particular, en la relación bilateral con los Estados Unidos.

Si efectivamente lo estipulado en dicho comunicado de prensa se lleva a la realidad, la moneda de cambio podrían ser los migrantes, otorgándole al gobierno mexicano la petición de otras 300 mil visas de trabajo temporal y visas de residencia para mexicanos, la cuales son electoralmente muy apetitosas rumbo al 2024.

¿Retórica o Realidad? Después de la reunión bilateral de trabajo del mes del próximo mes de septiembre comenzaremos a ver la luz.