Lamentable auge en la venta de cervezas: Juan Camacho

El regidor Juan Camacho Ramírez, lamentó que en San Juan del Río, la mayoría de las solicitudes de licencia de funcionamiento y tramites para abrir nuevos negocios, estuviera relacionada a aquellos que tienen venta de bebidas alcohólicas, pues aseguró cada día es más sencillo tener acceso a estos productos en el municipio, lo cual resulta nocivo para la salud de las personas y para la dinámica social.

Manifestó que desde un inicio la Administración Pública, se buscó endurecer los trámites para la apertura de estos negocios, con el objetivo de desalentar el interés por crear más negocios de esta naturaleza, sin embargo esto no sucedió y fue constante la llegada de sanjuanenses buscando autorización para iniciar sus negocios con venta de bebidas alcohólicas.

Manifestó que se trata de un tema muy complejo para cualquier Administración Pública, debido a que si los permisos son restringidos, las personas recurren a la venta clandestina, generando un problema aún mayor, hecho por el que dijo es indispensable que las personas que deseen invertir dinero para iniciar un negocio, piensen en otras alternativas que no generen tanto conflicto.

Local Detectan 50 licencias falsas para alcohol

“Yo no estuve en la Comisión de Comercio, pero mucha gente se me acercaba para que les ayudara con los trámites, sin embargo yo siempre se los dije, métanle a otro tipo de producto, ahí están los abarrotes, hay muchas otras opciones, ¿por qué queremos inundar de alcohol nuestras calles?, esto no es un tema sólo de las Administraciones, también es de las personas, debemos hacer conciencia de que no necesitamos más puntos de venta de alcohol”, comentó.

Por último señaló que este factor no es exclusivo de la ciudad de San Juan Del Río, sino incluso en las comunidades, en donde dijo, existen muchos problemas, sobre todo con la venta clandestina, pues dijo que para muchos jóvenes el mayor entretenimiento es salir a consumir bebidas embriagantes, incluso en la vía pública, generando graves conflictos sociales.