Lenta recaudación del impuesto del predial

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia dio a conocer que lenta se ha tornado la recaudación del pago del impuesto del predial, pues informó que el 60 por ciento de los contribuyentes sanjuanenses cumplen con dicha obligación en enero.

Apuntó que los descuentos en las multas y recargos aprobados desde el Cabildo, no han generado los resultados esperados, pues en octubre, noviembre y diciembre se tenía una mejor expectativa y tan solo este mes, todo camina lento.

“Vamos lentos, ayer tuve una reunión con el secretario de finanzas, pero quedamos que les íbamos a dar los resultados al final del mes, eso es lo que yo quisiera, hacer un corte para el mes de octubre, cuantas personas pagaron en octubre con un 100 por ciento de multas y recargos, esto es con personas que no están al día porque quiero decirles que el 60 por ciento de los sanjuanenses, son bien cumplidores y bien pagadores”.

El alcalde sanjuanense comentó que de las 100 mil claves catastrales que aproximadamente hay en el municipio, en enero se pagaron 60 mil, de ahí el interés de haber dado mayores facilidades a los ciudadanos, sin los resultados esperados.

“Ahorita lo importante que la gente que tiene un adeudo de impuesto predial, se acerquen y hay 0 de multas y recargos, entonces solamente se les va a actualizar du impuesto, ahora viene un 75 por ciento para noviembre y diciembre y entiendo que a finales de noviembre y diciembre es cuando llegan ya los aguinaldos que es lo que nos ayuda a pagar y ponernos al día”.

Finalmente reiteró que octubre no ha sido bueno, “lo que les puedo decir, en octubre no vamos bien, el programa no está siendo un programa positivo para los ingresos municipales”, concluyó el alcalde.