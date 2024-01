Llaman a mejorar paradas de transporte 

Las paradas para el camión urbano y suburbano que se encuentran ubicadas en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad de San Juan del Río, están en mal estado, algunas sin señalamientos, sin techo para protección solar y otras más, con el asfalto en malas condiciones.

Tras reportes ciudadanos emitidos a propósito de dicha problemática, se indicó que en la avenida Benito Juárez oriente se cuenta con cinco lugares de ascenso y descenso de pasajeros y todos cuentan con distintas deficiencias, entre ellos, señalamiento adecuado para los usuarios, así como su respectivo mantenimiento.

Del oriente al poniente, las dos primeras paradas que se encuentran ubicadas sobre esta arteria, carecen de paraderos y mantenimiento en su señalética, lo mismo ocurre con las que se encuentran sobre esta misma vialidad a la altura del mercado Benito Juárez, una de ellas no cuenta con la suficiente señalización y la otra con el desgastado asfalto.

Una de las zonas más deterioradas, se encuentra casi al llegar a la esquina de Vicente Guerrero, cuyo asfalto se encuentra en malas condiciones, provocando accidentes y la caída de varios usuarios dado la carpeta asfáltica corrugada que se encuentra en este lugar.

“Siempre tomo mi camión aquí en Guerrero y desde que me acuerdo nunca han arreglado este lugar, siempre que llego aquí, me toca ver mucha gente, pero siempre está igual, de hecho cuando van llegando los camiones se ladean porque la carretera está en muy malas condiciones”, comentó Orlando Medellín Jiménez, usuario del servicio.

Señaló que cuenta con 47 años de edad y haciendo uso de este servicio poco más de 30 años, por lo que consideró que la mayoría de los lugares donde hacen la parada los camiones se encuentran en malas condiciones, por lo que pidió a las autoridades correspondientes hacer algo al respecto para beneficio de quienes hacen uso de la prestación.

“Solo en dos ocasiones vi que estudiantes se han caído en la parada de Guerrero, por subirse rápido y no fijarse cómo está la carretera, tropezaron y se cayeron, pero por fortuna no he visto que pase en adultos mayores y son muchos los que utilizan el servicio, pero esperemos que pronto mejoren estos espacios, porque en algunos lugares hasta las bancas estaban despegadas”.